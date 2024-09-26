Байден ознакомился с «планом победы» Зеленского для завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) ознакомил американского лидера Джо Байдена со своим «планом победы». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В рамках встречи Байден рассказал Зеленскому, что распорядился увеличить помощь США в сфере безопасности украинской стороне, о чем будет объявлено позже.

В заявлении отмечается, что президенты обсудят «план победы» подробнее во время предстоящей двусторонней встречи в Белом доме.

Накануне сообщалось, что «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в Госдуме объяснили, почему «план победы» Зеленского обречен на провал.