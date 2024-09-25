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Декларацию G7 по Украине поддержала только шестая часть членов ООН

Белый дом: около 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 по Украине

Около 30 стран – членов ООН из 193 поддержали декларацию G7 по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Белого дома.

Подписание «исторической декларации» должно состоятся позднее в одном из отелей Нью-Йорка. В церемонии примет участие президент США Джо Байден.

«Байден проведет мероприятие <…>, чтобы запустить Совместную декларацию поддержки восстановления и реконструкции Украины», — отметили в сообщении.

Декларация подтверждает все ранее данные обещания «Большой семерки» (G7) по поддержке Киева. Она предусматривает оказание
военной, бюджетной и гуманитарной помощи. Этот документ подтверждает стремление США и ЕС сохранять замороженными активы России до тех пор, пока не будет заплачено за ущерб, нанесенный Украине.

Одновременно планируется продолжать работу над предоставлением Киеву кредита в размере $50 миллиардов до конца 2024 года.

Накануне «Большая семерка» пообещала продолжить санкционное давление на Россию.

Ранее в МИД назвали число введенных против РФ санкций.

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