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Глава МИД Венгрии сравнил с шуткой расследования по «Северным потокам»

Сийярто назвал возмутительным отсутствие расследования по «Северным потокам»

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал возмутительным то, что на Западе в течение двух лет отсутствует серьезное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее заявление он сделал на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«Возмутительно, что по прошествии двух лет никто ничего не говорит, никакого серьезного расследования не проводилось», — сказал министр.

Он считает, что «так называемые расследования больше похожи на шутку или трагедию».

«Если бы проводилось настоящее, серьезное расследование, уже должен был быть какой-то результат. То, что происходит, несерьезно и возмутительно. Так не должно быть», – добавил дипломат.

В августе сообщалось, что правоохранительные органы Германии самостоятельно и независимо расследуют дело о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В министерстве иностранных дел Германии призвали «дождаться результатов этого расследования», напомнив, что дело по «Северным потокам» ведет генеральная прокуратура страны.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не хочет предъявить России результаты расследования по «Северным потокам».

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