В Кремле назвали испытания Китаем межконтинентальной ракеты «суверенным правом»

Испытание Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане является его «суверенным правом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это суверенное право Китая. Он занимается военным строительством, мы с уважением к этому относимся», — отметил он.

Песков подчеркнул, что в рамках контактов Москвы и Пекина происходит необходимый обмен информацией.

Минобороны КНР сообщало, что 25 сентября в 8:44 ракетные войска Народно-освободительной армии Китая успешно запустили МБР с учебной боеголовкой в акватории Тихого океана. Испытательный пуск соответствовал международному праву и международной практике и не был направлен против какой-либо страны или цели, подчеркнули в ведомстве. Такой пуск стал первым с 1980 года.

В сентябре Россия и КНР начали совместные военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Корабли двух стран отрабатывают в акватории Японского моря отражение нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде. Кроме того, экипажи выполняют артиллерийские стрельбы и боевые упражнений с использованием противолодочного и противовоздушного вооружения.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».