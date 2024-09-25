Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали испытания Китаем межконтинентальной ракеты «суверенным правом»

Песков: испытание Китаем межконтинентальной ракеты — суверенное право

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Испытание Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане является его «суверенным правом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это суверенное право Китая. Он занимается военным строительством, мы с уважением к этому относимся», — отметил он.

Песков подчеркнул, что в рамках контактов Москвы и Пекина происходит необходимый обмен информацией.

Минобороны КНР сообщало, что 25 сентября в 8:44 ракетные войска Народно-освободительной армии Китая успешно запустили МБР с учебной боеголовкой в акватории Тихого океана. Испытательный пуск соответствовал международному праву и международной практике и не был направлен против какой-либо страны или цели, подчеркнули в ведомстве. Такой пуск стал первым с 1980 года.

В сентябре Россия и КНР начали совместные военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Корабли двух стран отрабатывают в акватории Японского моря отражение нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде. Кроме того, экипажи выполняют артиллерийские стрельбы и боевые упражнений с использованием противолодочного и противовоздушного вооружения.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами