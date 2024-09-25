«План победы» украинского лидера Владимира Зеленского укладывается в одно слово — дайте. Такой вывод в беседе с Tsargrad.tv сделал военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

«Если чуть подробнее: дайте мне больше. Он уже просил 200 дополнительных БМП «Брэдли», теперь еще просит дополнительные полтриллиона долларов. Откуда деньги будут брать обанкроченные страны, типа Англии?», — задается вопросом эксперт.

При этом он обратил внимание, что Пентагон не спешит удовлетворять амбиции Зеленского.

24 сентября газета The Washington Post писала, что представители Белого дома и Пентагона сочли неубедительными аргументы Киева для снятия ограничений на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

До этого сообщалось, что так называемый «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в США раскритиковали стратегию Запада по конфликту на Украине.