Прибывшим на ГА ООН российским журналистам выдали спецвизы

Журналисты, сопровождающие главу МИД России Сергея Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, получили визы США с ограничениями на передвижения. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН 25 сентября. Его выступление на мероприятии запланировано на 28 сентября.

Американское посольство в этот раз предоставило представителям российских СМИ визы категории C2 — так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. С этими визами возможно находится только в пределах радиуса 25 миль (около 40 км) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.

Аналогичные визы российские журналисты из пула Лаврова получили и в июле, когда министр посещал Нью-Йорк, а также в прошлом сентябре на неделю высокого уровня ГА ООН.

С мая 2021 года посольство США в России уменьшило объем консульских услуг и перестало обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок

В посольстве США приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу американской дипломатической миссии, которые были введены российской стороной в конце апреля того же года как ответ на очередные санкции Вашингтона.

Ранее Лавров рассказал, как закончится конфликт на Украине.