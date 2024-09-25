Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прибывшим на ГА ООН российским журналистам выдали спецвизы

Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями передвижения

close
Eduardo Munoz/Reuters

Журналисты, сопровождающие главу МИД России Сергея Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, получили визы США с ограничениями на передвижения. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН 25 сентября. Его выступление на мероприятии запланировано на 28 сентября.

Американское посольство в этот раз предоставило представителям российских СМИ визы категории C2 — так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. С этими визами возможно находится только в пределах радиуса 25 миль (около 40 км) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.

Аналогичные визы российские журналисты из пула Лаврова получили и в июле, когда министр посещал Нью-Йорк, а также в прошлом сентябре на неделю высокого уровня ГА ООН.

С мая 2021 года посольство США в России уменьшило объем консульских услуг и перестало обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок

В посольстве США приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу американской дипломатической миссии, которые были введены российской стороной в конце апреля того же года как ответ на очередные санкции Вашингтона.

Ранее Лавров рассказал, как закончится конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами