Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Ливане

Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) 25 сентября проведет заседание, посвященное ситуации в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.

«Брифинг по ситуации в Ливане намечен на 25 сентября с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», — сказал источник.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна выступает за созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана произошла серия взрывов пейджеров и раций, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». В министерстве информации страны назвали произошедшее «израильской агрессией».

19 сентября Израиль начал наносить авиаудары по территории Ливана. Интенсивные обстрелы начались во время выступления главы радикальной шиитской организации «Хезболла» Хасана Насрулла.

23 сентября Армия обороны Израиля в рамках «упреждения» начала наступление против «Хезболлы». Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль обвинили в отчаянном варварстве на Ближнем Востоке.