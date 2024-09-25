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Лавров рассказал, как закончится конфликт на Украине

Лавров: Запад проиграет в войне против России, развязанной руками украинцев

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Россия собирается одержать победу в конфликте на Украине, заверил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В интервью ТАСС он отметил, что иного пути у страны нет, поскольку западные государства не понимают других методов.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута <...> мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — пояснил Лавров.

Он добавил, что западным государствам необходимо осознать невозможность поражения России в этом конфликте. Лавров подчеркнул, что Запад потерпит провал в этом противостоянии с Москвой и международным правом.

«Ничего не надо писать заново, надо просто выполнять Устав [ООН], как он был одобрен много лет назад», — резюмировал дипломат.

Ранее в США призвали не ждать поражения России на Украине.

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