Лавров рассказал, как закончится конфликт на Украине

Россия собирается одержать победу в конфликте на Украине, заверил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В интервью ТАСС он отметил, что иного пути у страны нет, поскольку западные государства не понимают других методов.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута <...> мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — пояснил Лавров.

Он добавил, что западным государствам необходимо осознать невозможность поражения России в этом конфликте. Лавров подчеркнул, что Запад потерпит провал в этом противостоянии с Москвой и международным правом.

«Ничего не надо писать заново, надо просто выполнять Устав [ООН], как он был одобрен много лет назад», — резюмировал дипломат.

Ранее в США призвали не ждать поражения России на Украине.