Зеленский собрался посетить конгресс США

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего визита в США посетит конгресс, где проведет серию переговоров с американскими законодателями, передает Reuters. Как заявили в офисе лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера, политика ждут в Капитолии 26 сентября.

«Зеленский в четверг [26 сентября] посетит Капитолий США, чтобы встретиться с законодателями-демократами и республиканцами», — говорится в сообщении.

Визит украинского лидера в конгресс пройдет в тот же день, что и его запланированная встреча с президентом США Джо Байденом. При этом спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что не уверен на счет того, сможет ли сам переговорить с Зеленским. По его словам, четверг — напряженный день для конгресса.

Ранее выступление Зеленского на ГА ООН назвали «концертом».