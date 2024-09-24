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Зеленский собрался посетить конгресс США

В конгрессе США анонсировали визит Зеленского в Капитолий 26 сентября

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Luca Bruno/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего визита в США посетит конгресс, где проведет серию переговоров с американскими законодателями, передает Reuters. Как заявили в офисе лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера, политика ждут в Капитолии 26 сентября.

«Зеленский в четверг [26 сентября] посетит Капитолий США, чтобы встретиться с законодателями-демократами и республиканцами», — говорится в сообщении.

Визит украинского лидера в конгресс пройдет в тот же день, что и его запланированная встреча с президентом США Джо Байденом. При этом спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что не уверен на счет того, сможет ли сам переговорить с Зеленским. По его словам, четверг — напряженный день для конгресса.

Ранее выступление Зеленского на ГА ООН назвали «концертом».

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