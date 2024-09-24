Сбежавшего с Украины депутата Рады задержали в Лондоне

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который в прошлом месяце сбежал с Украины, утром 24 сентября был задержан в Лондоне. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источники в окружении парламентария.

«Идет суд по экстрадиции, просят меру пресечения в виде взятия под стражу», — говорится в сообщении.

9 сентября сообщалось, что Украина направила в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче Киеву Дмитрука.

О бегстве депутата с Украины стало известно 26 августа. Перед этим Дмитрука обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного. Сам он назвал эти обвинения «абсолютно выдуманной историей» и связал их с «охотой на несогласных».

Помимо прочего, парламентарий известен на Украине своей отрицательной позицией по поводу принятого в стране закона о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви.

Ранее Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи, также находящейся в Европе.