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Депутат объяснил, почему Иран не поддержал операцию России на Украине

Депутат Колесник связал позицию Ирана по конфликту на Украине с положением страны

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Shutterstock/FOTODOM

Иран публично не поддержал операцию России на Украине в связи с собственным непростым положением — таким образом президент страны Масуд Пезешкиан стремится поддержать собственную страну на мировой арене. Об этом »Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это просто политика. Мы знаем, что у Ирана сейчас положение тяжеловатое. Он и с Россией нормально [ведет диалог], и в Генассамблее ООН тоже. Он пытается таким образом спасти свою страну. Я понимаю, что политика — такое дело, где трудно определиться, с кем ты и когда. У нас, у России, друзей-то много, а союзника два», — заявил Колесник.

Депутат призвал отнестись к публичным оценкам руководства Ирана с пониманием.

До этого иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что не намерен поддерживать действия России на Украине.

По словам политика, он верит в урегулирование кризиса исключительно «посредством диалога».

Ранее Иран отреагировал на сообщения о причастности к подготовке российских солдат.

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Операция на Украине
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