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Гладков рассказал подробности о несостоявшейся встрече с украинскими диверсантами

Гладков: встречу с ДРГ в Новой Таволжанке не провели из-за нарушения договора

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что встречу с представителями украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые проникли в село Новая Таволжанка в прошлом году, не провели из-за нарушения договора с их стороны. Его слова приводит «Регнум».

Чиновник поделился, что был готов говорить с диверсантами, поскольку ему продемонстрировали ролики с российскими пленными. Гладков посчитал, что диверсанты намеревались таким образом устроить публичную провокацию, чтобы сформировать у людей уровень недоверия к российской власти.

Встреча с украинскими диверсантами должна была состояться на пункте пропуска Шебекино, но так и не состоялась, рассказал Гладков.

В июне прошлого года глава Белгородской области сообщал, что в Новой Таволжанке начались бои с украинскими диверсантами. Сторонники «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) предложили губернатору встретиться для передачи двух военнопленных, он согласился.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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