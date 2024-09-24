Гладков рассказал подробности о несостоявшейся встрече с украинскими диверсантами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что встречу с представителями украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые проникли в село Новая Таволжанка в прошлом году, не провели из-за нарушения договора с их стороны. Его слова приводит «Регнум».

Чиновник поделился, что был готов говорить с диверсантами, поскольку ему продемонстрировали ролики с российскими пленными. Гладков посчитал, что диверсанты намеревались таким образом устроить публичную провокацию, чтобы сформировать у людей уровень недоверия к российской власти.

Встреча с украинскими диверсантами должна была состояться на пункте пропуска Шебекино, но так и не состоялась, рассказал Гладков.

В июне прошлого года глава Белгородской области сообщал, что в Новой Таволжанке начались бои с украинскими диверсантами. Сторонники «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) предложили губернатору встретиться для передачи двух военнопленных, он согласился.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.