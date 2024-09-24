Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа новая должность врио секретаря генсовета «Единой России» Якушева

РИА Новости: Якушев может быть назначен первым вице-спикером Совфеда

close
Максим Блинов/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия», полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

По словам собеседника агентства, в повестку заседания Совета Федерации, которое состоится 25 сентября, будет включен вопрос о голосовании кандидатуры Якушева на пост первого вице-спикера верхней палаты.

19 сентября стало известно, что член Совета Федерации Павел Тараканов, который представляет Тюменскую область, уходит в отставку. О том, что место Тараканова может занять Якушев еще 13 сентября сообщала газета «Коммерсантъ». По данным издания, полпред президента может покинуть свой пост до 1 октября.

Ранее стало известно, что со своего поста ушел мэр Тольятти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами