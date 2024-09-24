Названа новая должность врио секретаря генсовета «Единой России» Якушева

Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия», полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев займет место сенатора от исполнительной власти Тюменской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

По словам собеседника агентства, в повестку заседания Совета Федерации, которое состоится 25 сентября, будет включен вопрос о голосовании кандидатуры Якушева на пост первого вице-спикера верхней палаты.

19 сентября стало известно, что член Совета Федерации Павел Тараканов, который представляет Тюменскую область, уходит в отставку. О том, что место Тараканова может занять Якушев еще 13 сентября сообщала газета «Коммерсантъ». По данным издания, полпред президента может покинуть свой пост до 1 октября.

Ранее стало известно, что со своего поста ушел мэр Тольятти.