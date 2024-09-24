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Песков отказался комментировать рассмотрение арбитражем Гааги дела против РФ

Песков назвал позицию Кремля по инфраструктуре страны абсолютно понятной

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что позиция Кремля по инфраструктуре России абсолютно понятна. Так он ответил на вопрос о начавшихся в Гааге слушаниях по претензиям Украины к РФ в Керченском проливе.

«Я воздержался бы от комментариев, потому что наша позиция по всей инфраструктуре РФ абсолютно понятна, эта позиция является для нас превалирующей», — сказал представитель Кремля.

Накануне Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Суд рассмотрит претензии Киева относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста. Кроме того, поднимут вопросы влияния сооружения на судоходство в Азово-Керченской акватории, а также сохранности археологических и исторических объектов у берегов Крыма. Россия просила отклонить претензии Украины.

Слушания продлятся до 5 октября. Российскую сторону будет представлять посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

Ранее российский дипломат назвал последствия атак Украины на Крымский мост.

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