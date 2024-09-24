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Ассоциация МСУ запускает обсуждение нового закона о местном самоуправлении

ВАРМСУ запустила сбор предложений по изменению муниципального законодательства

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Газета.Ru

Всероссийская ассоциация местного самоуправления (ВАРМСУ) начала собирать предложения по корректировке муниципального законодательства. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает ТАСС.

Речь идет об обсуждении законопроекта об организации местного самоуправления в системе публичной власти. Госдума готовится принять его во втором и третьем чтениях до конца 2024 года, сообщал накануне глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В формате муниципального диалога обсуждаются, в частности, вопросы перераспределения полномочий при переходе на одноуровневую систему управления, а также правовое закрепление органов местного самоуправления в системе публичной власти», — говорится в сообщении ВАРМСУ.

В обсуждении принимают участие представители всех регионов России. Как отметила сопредседатель Ассоциации Ирина Гусева, сбор инициатив и предложений с мест позволит сделать законопроект максимально функциональным. Она подчеркнула, что муниципалы перестали быть сторонними наблюдателями, они полноценные участники процесса. Здесь и сейчас создается механизм для эффективной работы муниципального сообщества на благо жителей, добавила она.

Ранее сообщалось, что российский проект «Муниципальный диалог» выйдет на международный уровень.

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