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Посольство РФ в Бейруте рекомендовало россиянам покинуть Ливан

Посольство РФ не имеет информации о пострадавших россиянах в Ливане

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Marwan Naamani/Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Посольство России в Бейруте рекомендовало россиянам воспользоваться коммерческими рейсами и покинуть Ливан. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол России в Ливане Александр Рудаков.

«Сейчас совсем не время для туристических поездок», — отметил он.

По его словам, тем, кто чувствует себя не в безопасности в Ливане, рекомендуется воспользоваться коммерческими рейсами, пока аэропорт в Бейруте работает практически в штатном режиме.

Также в дипломатической миссии отметили, что у посольства нет информации о пострадавших россиянах в Ливане.

Кроме того, там подчеркнули, что несмотря на беспрецедентное обострение напряженности, посольство работает в штатном режиме.

Накануне посол РФ в Израиле Анатолий Викторов призвал российских граждан воздержаться от поездок в еврейское государство без острой необходимости. Он подчеркнул, что речь идет о посещении не только Израиля, но и сопредельных стран. По словам посла, здоровью приезжающих в эти государства людей может быть нанесен серьезный ущерб.

В ночь на 22 сентября израильские ВВС завершили новую волну массированных ударов по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» в Ливане. По официальным данным, было повреждено порядка 290 целей.

Ранее Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан.

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