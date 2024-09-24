В Буркина-Фасо хотят войти в БРИКС

Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела на встрече с послом РФ Игорем Мартыновым выразил надежду на вступление в БРИКС для борьбы с «доминированием доллара и евро». Об этом говорится в заявлении, опубликованном правительством республики в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Премьер отметил, что страна также хочет прийти к «более справедливым торговым отношениям на международной арене». По его словам, у РФ и Буркина-Фасо «одинаковое политическое видение», а Москва — стратегический партнер на нескольких уровнях: дипломатическом, военном и экономическом.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В июне прошлого года Буркина-Фасо подписала с БРИКС меморандум о сотрудничестве. Страны договорились сотрудничать в сферах экономики, здравоохранения, образования и других областях.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее еще одна страна заинтересовалась БРИКС.