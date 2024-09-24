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В Европарламенте надеются возобновить диалог с Россией

Депутат ЕП Угрик заявил об инициативе по возобновлению контактов ЕС с Россией

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Global Look Press

В Европейском парламенте собираются инициировать диалог с Москвой через комитет, занимающийся парламентским сотрудничеством между ЕС и Россией. Об этом сообщил депутат от Словакии Милан Угрик в интервью «Известиям».

Он отметил, что текущий подход Европарламента, при котором Евросоюз ведет диалог исключительно с оппозиционерами, а не с избранными представителями российского народа, является неконструктивным.

Угрик также добавил, что вместе с коллегой из Болгарии Станиславом Стояновым, который представляет парламентскую группу «Европа суверенных наций», намерен оспорить существующую стратегию комитета и выступить за возобновление серьезных контактов с официальными представителями России.

«Если комитет не примет нашего предложения, мы поступим по-своему в рамках нашего политического мандата, потому что наша задача — налаживать партнерские отношения и находить решения», — подчеркнул политик.

19 сентября Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории России.

Ранее в ЕС признали зависимость от импорта из-за России.

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