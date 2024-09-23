В Совфеде РФ назвали странными частые поездки Зеленского за рубеж

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов посчитал странными частые поездки президента Украины Владимира Зеленского в западные страны. Об этом пишет «Лента.ру».

«Для руководителя независимой страны, коим он (Зеленский. — «Газета.Ru»), кстати, не является, он поступает странновато», — сказал парламентарий.

По его словам, большую часть своего рабочего времени украинский лидер проводит за границей.

Также российский законодатель прокомментировал текущую поездку президента Украины в США. Как отметил сенатор, главная цель этого визита Зеленского — попросить у Вашингтона денег и согласовать с ним дальнейшие шаги против Москвы.

«Потому что без их согласия он ничего не может делать», — добавил Климов.

23 сентября украинский лидер прибыл в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральная Ассамблея ООН. Ожидается, что глава государства примет участие в ряде мероприятий всемирной организации. В том числе он будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН и выступит на дебатах в ГА ООН. Кроме того, у Зеленского запланирован ряд встреч с зарубежными коллегами.

Ранее Зеленский записал видеообращение из самолета, на котором добирался до США.