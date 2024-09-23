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Захарова прокомментировала вручение награды Golden Plate Award Зеленскому

Захарова: Зеленский получил награду за народ Украины на тарелке для западной элиты

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Владимир Зеленский получил награду за народ Украины, преподнесенный на тарелке для западной элиты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принес в жертву глубинной «американской академии», — заявила Захарова.

Владимиру Зеленскому в Вашингтоне вручили Golden Plate Award, с формулировкой «за вклад в развитие человечества».

До этого актриса Яна Поплавская и военкор Александр Коц отметили, что Зеленского отметили наградой Golden Plate Award за геноцид украинского народа, а также за устранение для Соединенных Штатов конкурентов в лице промышленности стран Европейского союза.

Кроме того, офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Друзенко заявил, что украинские военные перестали понимать, за что они воюют, а Киев даже не пытается им это объяснить.

Ранее в Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена.

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