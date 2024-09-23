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Поплавская и Коц объяснили, за что Зеленского в США наградили «Золотой тарелкой»

Поплавская: Зеленский получил в США «Золотую тарелку» — награду за геноцид

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Reuters

Американская академия достижений вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому «Золотую тарелку» с формулировкой «за вклад в развитие человечества». Однако актриса Яна Поплавская и военкор Александр Коц считают, что США отметили наградой другие заслуги украинского лидера, пишет «Царьград».

«Награду The Golden Plate Award вручают за вклад в развитие человечества. Впервые вручена за геноцид», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Также она предположила, что Зеленскому подарили тарелку для того, чтобы он хранил в ней наркотики и употреблял их прямо из золотого блюдца.

По мнению Коца, в официальной формулировке под «человечеством» нужно понимать США, а под «вкладом» — рост американского военно-промышленного комплекса, устранение конкурента в лице Германии и природные ресурсы Украины, которые хочет получить Вашингтон. В своем Telegram-канале военкор напомнил, что недавно сенатор-русофоб Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в присутствии Зеленского, что Украина «сидит на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики».

До этого Верховная рада приняла законопроект о лишении государственных наград за «популяризацию и пропаганду» России.

Ранее в Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена.

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