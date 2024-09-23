Россия ждет решения Гааги по морскому судоходству в Керченском проливе

Окончательное решение Международного арбитражного суда в Гааге по разбирательству Украины против РФ о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе может быть вынесено в конце 2024 года или начале 2025 года, МИД России ожидает этого решения. Об этом РИА Новости заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

«Этот процесс идет уже почти восемь лет, сейчас находится на финальной стадии существа дела. После слушаний мы ожидаем окончательное решение в конце этого года или в начале следующего года, потому что дело очень большое, крупное. Там огромный массив материалов, соответственно, арбитрам потребуется время для того, чтобы все изучить, проанализировать», — заявил Кузьмин.

Киев подал в суд на Москву в сентябре 2016 года, требуя компенсацию за якобы нарушение своих прав и требуя компенсировать нанесенный ущерб.

До этого суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России.

Ранее российский дипломат назвал последствия атак Украины на Крымский мост.