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Асад сформировал новое правительство Сирии

Президент Асад обновил правительство Сирии и назначил нового главу МИД

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Президент Башар аль-Асад обновил правительство Сирии и назначил нового главу министерства иностранных дел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Асада.

«Президент Башар Асад подписал указ о формировании нового правительства под руководством Мухаммеда Гази аль-Джаляли», — сообщили в канцелярии сирийского президента.

Мухаммед Гази аль-Джаляли раньше возглавлял министерство коммуникаций и технологий, также сменились несколько других ключевых министерств. В частности, министром иностранных дел вместо Фейсала Микдада стал его заместитель Бассам Саббаг.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности встретиться с сирийским лидером Башаром аль-Асадом.

12 августа министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности сирийско-турецкой границы. По словам главы ведомства, Анкара готова оказать всю возможную поддержку для принятия Дамаском нового документа.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с Сирией.

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