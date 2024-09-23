Боец ЧВК «Вагнер» возглавил парламент российского города

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Михаил Острянский возглавил думу Красновишерского городского округа (ГО) в Пермском крае. О назначении экс-бойца главой парламента сообщил в Telegram-канале глава ГО Евгений Верещагин.

Из публикации на интернет-портале города следует, что избранный депутатом и спикером думы Острянский до этого возглавлял жилищно-коммунальное хозяйство Красновишерского городского округа.

До этого сообщалось, что участники программы «Время героев» Заур Гурциев и Игорь Юргин заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии. Гурциев стал первым замглавы Ставрополя, Юргин — исполняющим обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии.

20 сентября сообщалось, что участник «Времени героев» возглавил Комитет по физической культуре и спорту Алтая. Назначение на должность утвердил врио главы региона Андрей Турчак.

Ранее участника проекта «Время героев» назначили сенатором от Курской области.