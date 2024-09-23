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Политолог раскрыл, кто стоит за атакой на Курскую область — США или Британия

Политолог Гайич: Британия стоит за нападением ВСУ на Курскую область

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

За нападением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стоят не американцы, а британцы. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил сербский политолог Стеван Гайич.

«Здесь (в Сербии. — «Газета.Ru») никто не говорит про Украину. У нас считают, что это война России и Запада, России и НАТО. И что на самом деле за этим стоят британцы. Это часто можно услышать в наших СМИ. Это не американская акция, а именно британская. Правда ли это — я не могу знать. Но это мнение, которое часто можно услышать у нас на телевидении или в прессе», — сказал эксперт.

Он добавил, что граждане Украины, вне зависимости от их политических мнений, по сути, являются заложниками НАТО.

До этого Гайич отмечал, что нападение ВСУ на Курскую область дало Западу краткосрочную медийную победу, но с военной точки зрения — «это суицид».

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее эксперт сравнил атаку ВСУ на Курскую область с терактом на «Северных потоках».

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