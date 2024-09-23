В Кремле прокомментировали слова Макрона об отношениях с Россией

В будущем предстоит построить новую архитектуру безопасности Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости Европе переосмыслить свои связи с Россией, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что сейчас меняется вся система международных отношений.

По его словам, для построения новой архитектуры безопасности понадобится очень много усилий. Это станет предметом особой озабоченности для России с тем, чтобы обеспечить свои законные интересы безопасности, добавил Песков.

22 сентября на международной конференции по вопросам мира в Париже Макрон заявил, что Европа должна учесть свою географическую реальность, не ограниченную Европейским союзом и Североатлантическим альянсом, и в будущем пересмотреть отношения с Российской Федерацией, а также сосредоточиться на построении нового мирового порядка взамен старому, который «неполноценен и несправедлив».

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом бить по территории РФ.