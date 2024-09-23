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Эксперт сравнил атаку ВСУ на Курскую область с терактом на «Северных потоках»

Общественник Сорлин: атака ВСУ на Курскую область сравнима с терактом на «СП»

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РИА Новости

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область курировалось Вашингтоном. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал вице-президент французского Международного движения русофилов Фабрис Сорлин. Подобным образом, по его словам, США вели себя и тогда, когда был атакован газопровод «Северный поток».

«Они не хотели признать тот факт, что они стояли за этим. Но именно они все организовали. Они и, вероятно, англичане, поскольку очень много украинских солдат проходят подготовку в Англии», — сказал Сорлин.

Он подчеркнул, что за подготовкой атаки на Курскую область стоят разведка и тыл НАТО во главе с США.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

23 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинская армия активизируется в Курской области на фоне поездки Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. По словам Алаудинова, ВСУ пытаются «закинуть» последние ресурсы, чтобы показать, что они якобы что-то могут.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщал, что Москва продолжает добиваться у Берлина прояснения всех деталей в деле.

Ранее Алаудинов рассказал, сколько техники потеряли ВСУ в Курской области с момента нападения.

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