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Названы причины возможной отставки Буданова

Политик Василец: Буданова могут уволить из-за провала ВСУ в Курской области

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ГУР Минобороны Украины

Политик, общественный деятель Дмитрий Василец в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о возможном увольнении руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). По мнению эксперта, такое кадровое решение может последовать из-за провала украинских войск в Курской области.

Он рассказал, что глава ГУР Украины обещал захватить Курскую атомную электростанцию (АЭС) и уверял руководство в Киеве, что его план сработает. Однако, ничего не вышло.

«Убедили американских и британских хозяев, что смогут это сделать, если им дадут полный карт-бланш на использование различных военных бригад. И, после того как второй раз это все навернулось, тогда, по нашим данным, был уже очень серьезный разговор с Киевом», — отметил Василец.

Как сообщают украинские СМИ, Буданов и министр обороны Украины Рустем Умеров могут быть уволены в ближайшее время. По их информации, ГУР может возглавить бывший заместитель Буданова Олег Иващенко, руководящий Службой внешней разведки, а на его место перейдет Умеров. Источники связывают возможные отставки с главой офиса президента Андреем Ермаком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 сентября Умеров уволил двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.

Ранее в Раде обвинили главкома ВСУ Александра Сырского в сокрытии ситуации с плохой подготовкой новобранцев.

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