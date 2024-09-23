В ООН призвали суданские военизированные формирования прекратить осаду Северного Дарфура

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу после сообщений о полномасштабном нападении на суданский город Эль-Фашир со стороны военизированных «Сил быстрого реагирования» (RSF). Он призвал их лидера немедленно прекратить наступление, сообщил пресс-секретарь Гутерриша.

«Воюющие стороны неоднократно игнорировали призывы к прекращению боевых действий», — заявил пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Аналогичные опасения выразил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, заявивший, что блок из 27 стран не станет свидетелем «еще одного геноцида».

«Воюющие стороны, связанные с ними ополчения и их региональные сторонники должны соблюдать международное гуманитарное право, защищая мирных жителей от конфликта, обеспечивая беспрепятственный гуманитарный доступ и позволяя гражданским лицам въезжать и выезжать из лагеря Замзам», — добавил Боррель, говоря о лагере для перемещенных лиц в Северном Дарфуре, столицей которого является Эль-Фашир.

RSF, базирующийся в Дарфуре, обвиняется Западом в проведении этнической резни в столице Западного Дарфура, Генейне, и разжигании напряженности во всем регионе.

Ранее в RSF заявили, что захватила второй по величине город страны.