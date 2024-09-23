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«Это ненастоящая Опра»: Трамп раскритиковал ведущую за поддержку Харрис

Трамп раскритиковал ведущую Опру Уинфри из-за поддержки Харрис

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ведущая Опра Уинфри, которая поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, больше не является тем человеком, которого он знает. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я не мог отделаться от мысли, что это ненастоящая Опра», — написал Трамп после того, как ведущая устроила звездное мероприятие с Харрис на прошлой неделе.

22 сентября стало известно, что Дональд Трамп и Камала Харрис рассматривают возможность дать интервью телеканалу CBS News. Интервью может быть показано в рамках передачи «60 минут» 7 октября. Это должно стать «большим финалом» их предвыборной кампании.

До этого соперники уже встречались на дебатах, организованных телеканалом ABC News, которые прошли в Филадельфии. Согласно опросам, в результате той дуэли Харрис одержала верх над Трампом.

Ранее Камала Харрис пообещала пустить пулю в каждого, кто попробует вломиться в ее дом.

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Выборы в США — 2024
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