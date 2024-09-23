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Названа дата возможного визита вице-спикера парламента Словакии в РФ

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко может посетить Москву в ноябре

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Depositphotos

Заместитель председателя Национального совета Словакии и лидер входящей в правительственную коалицию национальной партии Андрей Данко в конце осени может посетить Москву. Об этом он заявил газете «Известия».

Данко обратил внимание, что одна из тем, которую он намерен обсудить в ходе визита, — это перспектива прекращения транзита российского газа через Украину.

«Я хочу поехать в Москву и обсудить эту проблему», — сказал он.

Данко подчеркнул, что поедет в российскую столицу по приглашению своего большого друга — председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он признался, что хочет «хороших отношений» с РФ.

«Думаю, я буду в Москве в ноябре», — резюмировал политик.

19 сентября глава МИД Словакии Юрай Бланар выступил за участие России в следующих переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Совместное заявление было сделано после переговоров в Братиславе.

Ранее в Словакии объяснили, почему вступление Украины в НАТО опасно.

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