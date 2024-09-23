В Британии рассказали, объявит ли Байден о решении бить вглубь России

Президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении касательно использования западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России по итогам встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет британская газета The Times, ссылаясь на источники.

Неназванный дипломат из страны — члена НАТО заявил изданию, что это «реально» решение Соединенных Штатов и Великобритании. По его словам, ключевая проблема заключается в том, что «мы не знаем, где в действительности проходят красные линии». Дипломат также утверждает, что «уровень угрозы» со стороны Российской Федерации «никогда не был настолько высоким».

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и Европейском союзе, а также поставок современного вооружения в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) для реализации его «плана победы». Байден примет Зеленского в Вашингтоне 26 сентября.

20 сентября радиостанция LBC сообщила, что Соединенные Штаты и Британия хотят тайно разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь РФ в частном порядке в ближайшие недели.

Ранее в США заявили о новом шаге Зеленского к войне России с НАТО.