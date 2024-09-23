Зеленский прибыл в Нью-Йорк для выступления в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

23 сентября Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, а на следующий день поучаствует в заседании Совета Безопасности ООН. 25 сентября состоится его выступление на дебатах в Генассамблее.

«Укринформ» также отмечает, что у Зеленского запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами стран и международных организаций. Кроме того, украинский лидер собирается обсудить с главами американских компаний обеспечение энергетических потребностей Украины.

19 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и Европейском союзе, а также поставок современного вооружения в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) для реализации его «плана победы».

Ранее в США заявили о новом шаге Зеленского к войне России с НАТО.