В Германии проходят протесты против правой партии АдГ

В немецком Потсдаме проходят протесты против правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас проводятся выборы в ландтаг Бранденбурга, на которых социал-демократическая партия Германии лидирует с 31,2%, у АдГ — 29,9%. Альянс «Сара Вагенкнехт» получил 12%, ХДС — 11,9%.

Вечером 22 сентября сообщалось, что социал-демократическая партия канцлера Германии Олафа Шольца выигрывает региональные выборы в Бранденбурге, набирая 32% голосов.

До этого опрос, проведенный социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, показал, что рейтинг АдГ после ее победы на местных выборах в Тюрингии и успеха на выборах в Саксонии вырос до наиболее высоких показателей за полгода. За партию на момент конца сентября готовы проголосовать 20% избирателей ФРГ.

Ранее в Германии объяснили, о чем говорят результаты региональных выборов.