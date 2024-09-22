Трамп однозначно высказался о выдвижении в президенты в 2028 году

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью передаче Full Measure высказался о возможности повторного выдвижения на пост главы государства в случае проигрыша этой осенью.

На вопрос интервьюера он ответил, что не думает, что в 2028 году это произойдет.

«Я не вижу такого вовсе», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что рассчитывает победить на предстоящих выборах.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии.

После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Трамп дал «41 четкое обещание» о том, что сделает в первый день президентства.