В Совете Федерации призвали показывать больше патриотического контента по ТВ

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением увеличить количество позитивного семейного и патриотического контента на телевидении, чтобы семьи имели больше общих интересов и меньше ссорились. Об этом пишет РИА Новости.

«Надо рассмотреть вопрос об увеличении позитивного семейного и патриотического контента на телевидении, который был бы интересен и для старшего поколения, и для детей», — сказала она.

По ее словам, это сплотит семьи и снизит в них напряжение. Совместный просмотр позитивных программ, патриотических и семейных фильмов сделает семьи крепче и сплотит их, отметила Косихина.

Сенатор считает, что «раздельные интересы и сидение порознь» — одна из причин возникновения ссор, которые иногда приводят к разводу.

19 сентября психолог Диана Леонтьева рассказала, что россияне чаще всего разводятся по одной из трех главных причин — это измена одного из супругов, бытовое недопонимание и зависимости.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы хотят обязать россиян посещать консультации у семейного психолога при разводе. Это правило предлагается применять в случае наличия у пары несовершеннолетних детей или возражения одного из супругов против развода.

Ранее депутат Госдумы предложила начать в РФ «специальную демографическую операцию».