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Председатель Госдумы РФ прибыл в Могилев

Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прибыл в Могилев. Об этом сообщает РИА Новости.

В российскую делегацию также вошли депутаты Госдумы РФ Леонид Калашников, Евгений Москвичев, Виктор Пинский, Павел Завальный, Николай Бурляев, Артем Туров и Виктор Селиверстов.

В публикации отмечается, что в городе 23 сентября состоится заседание совета парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи.

Накануне стало известно, что в рамках визита состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым.

Как заявили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия военных ведомств Белоруссии и РФ в профильных сферах.

Ранее белорусский посол оценил темпы роста торговли республики с Россией.

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