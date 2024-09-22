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Востоковед заявил о намерении Нетаньяху открыть второй фронт в Ливане

Востоковед Багдасаров: Нетаньяху хочет открыть в Ливане второй фронт

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Abir Sultan

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров высказал мнение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет открыть второй фронт в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какие могут быть сомнения в решимости, если говорят, что пора напасть? А в Газе Нетаньяху в любом случае не выиграет. Он и сам это понимает, поэтому пробует искать счастья в другом месте», — сказал Багдасаров.

По мнению востоковеда, Нетаньяху нужна громкая победа, которая отвлечет внимание от прежнего провала, однако «Хезболла» может оказать более ожесточенное сопротивление, чем ХАМАС.

Агентство Bloomberg в свою очередь писало, что Израиль не намерен осуществлять наземное вторжение в Ливан, однако стремится как можно больше ослабить ливанскую группировку «Хезболла».

22 сентября Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» еще поймет «послание» Израиля на случай, если ударов последних дней было недостаточно. Незадолго до этого глава Минобороны страны Йоав Галант заявлял, что действия Армии обороны Израиля против «Хезболлы» продолжатся до тех пор, пока жители севера Израиля не вернутся в свои дома.

Ранее президент Израиля отверг причастность страны к операции по подрыву пейджеров в Ливане.

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