Аналитик назвал ошибочным выбор Аргентины в пользу Запада

Сделав ставку на США и Евросоюз, Аргентина отрезала себя от 80% мира. Такое мнение выразил в интервью для РИА Новости аналитик Марсело Монтес.
«Мир сегодня многополярен, и в нем практически нет гегемонии США с характеристиками конца 90-х годов», — заявил Монтес.
По его словам, гегемония США окончилась в 2006 году, когда стал очевиден провал политики США в Ираке и Афганистане.
Также Монтес заявил, что Аргентине без БРИКС будет сложнее урегулировать свой госдолг.
На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее, Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.
До этого суд в Венесуэле выдал ордер на арест президента Аргентины Милея.
Ранее россиянка назвала столицу Аргентины идеальной заменой Европы.