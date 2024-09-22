Аналитик назвал ошибочным выбор Аргентины в пользу Запада

Сделав ставку на США и Евросоюз, Аргентина отрезала себя от 80% мира. Такое мнение выразил в интервью для РИА Новости аналитик Марсело Монтес.

«Мир сегодня многополярен, и в нем практически нет гегемонии США с характеристиками конца 90-х годов», — заявил Монтес.

По его словам, гегемония США окончилась в 2006 году, когда стал очевиден провал политики США в Ираке и Афганистане.

Также Монтес заявил, что Аргентине без БРИКС будет сложнее урегулировать свой госдолг.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее, Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.

До этого суд в Венесуэле выдал ордер на арест президента Аргентины Милея.

Ранее россиянка назвала столицу Аргентины идеальной заменой Европы.