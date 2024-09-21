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Трамп призвал покупать коллекционные монеты с его изображением

Трамп объявил о продажах серебряных монет со своим изображением по $100 за штуку

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Umit Bektas/Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал в своей соцсети Truth Social продажу коллекционных серебряных монет со своим изображением, передает Fox.

Политик назвал продукцию «истинным символом американского величия». Стоимость каждой монеты составляет $100, а вес — 31,1 г. На аверсе изображен сам Трамп, а на реверсе можно увидеть его подпись и Белый дом. Покупатели смогут приобрести монеты в защитном кейсе с сертификатом подлинности и в фетровом мешочке с 25 сентября.

Газета The Washington Post уже писала о том, что Трамп, как никто другой, монетизирует свою политическую карьеру. В частности политик продает кепки со своим лозунгом «Сделаем Америку снова великой», золотые кроссовки, фигурки самого себя, Библии и многое другое. Некоторые из бывших и неофициальных советников политика даже обсуждали запуск водки под его именем. По словам источника издания из числа советников и юристов Трампа, некоторые из его сделок «скользкие», но республиканец «наслаждается возможностью продвигать свое имя».

Ранее Хиллари Клинтон посоветовала Харрис напугать Трампа.

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