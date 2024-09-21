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Пушков предупредил об опасности отсутствия интеллекта у элит Великобритании

Пушков: отсутствие интеллекта у элит Британии может привести к войне с РФ

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Отсутствие интеллекта у нынешнего политического класса Великобритании может втянуть Лондон в войну с Москвой. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«В этой утрате интеллекта и способности к анализу и состоит главная опасность для Британии. Именно отсутствие интеллекта у нынешнего британского политического класса может втянуть страну в войну с Россией», — подчеркнул он.

По мнению сенатора, британский правящий класс сейчас — это «безликие и бездарные премьеры и министры», которые сменяют друг друга с огромной скоростью.

«В XXI веке, начиная с беспринципного проходимца Тони Блэра, британский политический класс вступил в фазу своего вырождения. Вместо политиков прошлого, обладавших, как минимум, большим опытом и квалификацией, к власти стали приходить неграмотные демагоги типа Лиз Трасс или безответственные лицедеи типа Бориса Джонсона», — заметил Пушков.

И именно «вырождение такого рода» сопровождается «резким снижением уровня образования, опытности и, главное, интеллекта», продолжил он.

А свои недостатки британская элита пытается компенсировать «громкими заявлениями и призывами» для своей прессы, которая «деградирует на глазах», добавил сенатор.

До этого Пушков предупреждал, что передача киевским властям ракет превратит Великобританию в участника военного конфликта.

Ранее Пушков высказался о судьбе британского трона.

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