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Экс-глава Гагаузии призвала не превращать Молдавию в мишень

Экс-глава Гагаузии Ирина Влах призвала не превращать Молдавию в мишень

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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер движения «Платформа Молдовы» Ирина Влах остерегла власти Молдавии от превращения страны в мишень. Видео опубликовано в ее Telegram-канале.

«Прекратите втягивать нашу страну в чужие конфликты, кто позволил превращать Молдову в мишень», — заявила она.

По ее словам, люди в Молдавии устали жить в постоянной опасности и хотят мира и возможности развивать свою страну.

В субботу, 21 сентября, Ирина Влах была зарегистрирована ЦИК Молдавии в качестве независимого кандидата на президентских выборах в республике, которые пройдут 20 октября.

Также Влах заявляла, что она постоянно находится под контролем молдавских спецслужб и правоохранителей. Как отметила Влах, слежка за ней велась в том числе и в тот период, когда она возглавляла регион. До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что после президентских выборов в Молдавии действующая глава государства Майя Санду будет привлечена к уголовной ответственности за проводимую в стране политику.

Ранее ЦИК Молдавии отклонил требование оппозиции о снятии с выборов Майи Санду.

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