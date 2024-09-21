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В МИД РФ прокомментировали информацию о встречах представителей России и Украины

Захарова опровергла участие России во встречах с Украиной в онлайн-формате

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о якобы прошедших в онлайн-формате встречах украинской и российской сторон в рамках подготовки так называемого второго «саммита мира» по Украине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дипломат назвала эту информацию «очередным проявлением мошенничества англосаксов и их украинских марионеток».

Она также заявила, что Россия не будет принимать участия в таких «саммитах». При этом Москва не отказывается от политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта и готова к обсуждению действительно серьезных предложений, отметила Захарова.

21 сентября в Офисе президента Украины опровергли, что украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев уже провел встречи с представителями Москвы в онлайн-формате.

Ранее об этом написало агентство «Интерфакс-Украина», представитель которого был на встрече Зеленского с журналистами.

Как уточнил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, речь шла о встречах не с представителями РФ, а с участниками первого «саммита мира».

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам, если Украина захочет этого «не на словах, а на деле».

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