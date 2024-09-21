В Венгрии заявили о непричастности к поставкам пейджеров в Ливан

Венгерский бизнес не причастен к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецслужб Венгрии.

Подчеркивается, что ни одна венгерская компания не участвовала ни в производстве, ни в модификации этих устройств.

18 сентября тайваньская компания по производству пейджеров Gold Apollo заявила, что взорвавшиеся в Ливане устройства связи были разработаны и произведены венгерской компанией BAC Consulting KFT.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее глава МИД Ливана принес на заседание Совбеза ООН фото с последствием взрывов пейджеров.