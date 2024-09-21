Бывший адвокат Трампа прокомментировал стратегию Харрис на дебатах

Бывший адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что кандидату в президенты США Камале Харрис на дебатах с Трампом помог опыт работы прокурором. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Она была хорошо подготовлена, и это произвело на меня наибольшее впечатление. Ее судебный опыт дал ей возможность чувствовать себя уверенно в обстановке дебатов с Трампом», — подчеркнул юрист.

По словам Такопины, подготовленный судебный юрист может «дебатировать с кем угодно» после нескольких часов подготовки. Харрис, по его словам, как грамотный юрист на заседании пыталась «подловить» оппонента и подтолкнуть его к ошибкам.

«Она закинула приманку, а он ее проглотил. Например, она упомянула скромную аудиторию (Трампа. — «Газета.Ru») и людей, покидающих его митинги», — пояснил он.

При этом юрист признал, что Харрис вела себя кардинально отлично от Джо Байдена, который «едва мог связать между собой два предложения».

До этого Харрис опередила Трампа по поддержке на рекордные 6%.

Ранее папа Римский заявил, что и Трамп, и Харрис идут «против жизни».