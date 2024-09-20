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Матвиенко назвала подлой атакой подрыв пейджеров в Ливане

Матвиенко назвала подлой неизбирательной атакой подрыв пейджеров в Ливане

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подрывы устройств связи в Ливане являются широкомасштабной террористической кибератакой. Ее слова приводит ТАСС.

Спикер Совфеда отметила, что Россия осуждает широкомасштабную террористическую кибератаку с использованием бытовых средств коммуникации, проведенную на улицах городов Ливана. Она подчеркнула, что это «подлая, неизбирательная атака», от которой пострадали тысячи ни в чем не повинных людей, в том числе дети.

Также Матвиенко заявила об обеспокоенности из-за ракетных ударов по Ливану.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» в Ливане взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы». В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося. 18 сентября в Ливане начались массовые детонации устройств, включая рации и бытовую технику.

Ранее эксперт назвал возможный способ детонации взрывчатки в пейджерах и рациях «Хезболлы».

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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