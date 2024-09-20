Литва передает Украине свою ТЭЦ по частям

В Литве разбирают целую ТЭЦ для передачи ее Украине по частям. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, передает украинское агентство УНИАН.

По ее словам, Европа таким образом помогает Украине с ремонтом энергетики, чтобы было легче пройти зиму на фоне обстрелов.

Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев утром 20 сентября, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны Европы и прогресс по выделению кредита странами G7. Днем глава ЕК объявила, что Евросоюз в рамках помощи Украине предоставит ей кредит в размере €35 млрд. Он является частью более широкого плана стран G7 по сбору средств с использованием доходов от замороженных в ЕС российских активов.

Накануне в ЕК заявили, что Украина половины свой энергетической инфраструктуры, или порядка 9ГВт мощностей. В связи с этим зимой жители могут остаться без света и воды.

Ранее Украине передали советское энергооборудование.