Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Литва передает Украине свою ТЭЦ по частям

Фон дер Ляйен: в Литве разбирают целую ТЭЦ для передачи Украине

В Литве разбирают целую ТЭЦ для передачи ее Украине по частям. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, передает украинское агентство УНИАН.

По ее словам, Европа таким образом помогает Украине с ремонтом энергетики, чтобы было легче пройти зиму на фоне обстрелов.

Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев утром 20 сентября, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны Европы и прогресс по выделению кредита странами G7. Днем глава ЕК объявила, что Евросоюз в рамках помощи Украине предоставит ей кредит в размере €35 млрд. Он является частью более широкого плана стран G7 по сбору средств с использованием доходов от замороженных в ЕС российских активов.

Накануне в ЕК заявили, что Украина половины свой энергетической инфраструктуры, или порядка 9ГВт мощностей. В связи с этим зимой жители могут остаться без света и воды.

Ранее Украине передали советское энергооборудование.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами