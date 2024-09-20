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В МИД РФ отреагировали на сообщения о вербовки ВСУ боевиков в Идлибе

Захарова: киевский режим вербует боевиков в Идлибе для атак по Сирии

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины вербуют боевиков в Идлибе для атак по объектам в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, вербовка боевиков «киевским режимом» в Идлибе показывает, что «террористический спрут Украины» разрастается. При этом за всеми действиями Украины стоят США и Великобритания.

«Киевский режим <...> угрожает всему миру непредсказуемыми, крайне опасными последствиями. <...> За всеми этими преступлениями киевского режима стоят США и Британия, в первую очередь», — отметила Захарова.

До этого сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники писала, что руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) находится на связи с главой организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани с целью вербовки террористов в ряды украинской армии.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.

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