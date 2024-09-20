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Политолог назвал условие, при котором могут начаться переговоры США и Ирана

Политолог Долгов: Иран и США могут начать прямые переговоры даже при Трампе

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что прямые переговоры США и Ирана, касающиеся ядерного оружия, могут начаться даже в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах США. Его слова передает РИА Новости.

«Считается, что Тегеран практически разработал свое ядерное устройство. В основном об этом заявляют в Израиле. <…> Поэтому не только американцы, а вообще весь коллективный Запад заинтересован в том, чтобы иранцы остановили исследования в данном направлении», — поделился политолог.

Он добавил, что в случае победы Трампа переговоры пройдут труднее, но он не сможет их полностью заблокировать, так как на кону стоит слишком многое.

До этого президент исламской республики Масуд Пезешкиан на пресс-конференции заявил, что у Ирана нет стремления обладать ядерным оружием, однако страна сталкивается с внешними угрозами. По словам Пезешкиана, если у Тегерана не будет ракет, то западные страны будут сбрасывать на Иран бомбы, как и на сектор Газа.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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