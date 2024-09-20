Вице-президент США пригрозила желающим ворваться в ее дом ликвидацией

Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что ликвидирует каждого, кто ворвется в ее дом. Об этом сообщает The Hill.

Подобное заявление Харрис сделала в рамках предвыборного мероприятия, когда телеведущая Опра Уинфри уточнила, что вице-президент владеет оружием.

Харрис отметила, что каждый, кто попытается вломиться в ее дом, получит пулю.

После этого заявления вице-президент добавила, что, наверное, ей «не стоило этого говорить», а ее сотрудники «разберутся с этим позже».

До этого стало известно, что Секретная служба Соединенных Штатов проверит миллиардера Илона Маска после высказывания про Камалу Харрис в соцсетях.

Bloomberg утверждает, что Секретная служба намерена проверить, представляет ли объект расследования угрозу для охраняемых лиц, ведь слова Маска в какой-то мере можно связать с угрозами Харрис.

Накануне Маск, комментируя очередное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, в своем X задался вопросом, почему никто не пытается напасть на демократов.

Ранее Харрис высказалась о покушении на Трампа.